Софонов Михаил Матвеев 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Софонов Михаил Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Софонов Матвей Тимофеев1784 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Софонов Василий Михайлов1834 г.р.
(Софонова) Василиса Михайлова1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Софонов Матвей Тимофеев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Софонов Василий Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Софонова) Василиса Михайлова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Софонов Илья Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Софонов Данила Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

86 Семья

Смерть
Неизвестно

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