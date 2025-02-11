Софонов Михаил Матвеев
мужской, родился 1812, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСофонов Матвей Тимофеев1784 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Софонов Василий Михайлов1834 г.р.
(Софонова) Василиса Михайлова1836 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Софонов Матвей Тимофеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Софонова) Василиса Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно