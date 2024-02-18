Петров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1988
Сын: Петров Юрий Иванович
Мать ребёнка: Петрова Ирина Александровна