Петров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
15.02.1988

Сын: Петров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Петрова Ирина Александровна

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