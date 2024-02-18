Петрова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Ирина Александровна

Петрова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1988

Сын: Петров Юрий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

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