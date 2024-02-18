Петрова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1988
Сын: Петров Юрий Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович