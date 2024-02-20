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Делиева Мария Павловна

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1888

Сын: Делиев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1888

Муж: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.10.1889

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, м/к 1889г.,лист18.зап-40
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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