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Делиев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1888

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Делиев Василий Николаевич

Мать: Делиева Мария Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1889
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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