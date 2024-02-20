Делиев Дмитрий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1888
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Делиев Василий Николаевич
Мать: Делиева Мария Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1889
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /