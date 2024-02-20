(Делиева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Делиев Василий Николаевич

Мать: Делиева Мария Павловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Андрей

Смерть
Неизвестно
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