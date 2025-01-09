Белолипецкий Дмитрий Константинович
мужской, родился 20.10.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 26.03.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
МатьБелолипецкая Варвара АбрамовнаОколо 1804 г.р.
ОтецБелолипецкий Константин ДмитриевичОколо 1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.10.1827 ст.
Смерть
26.03.1830 ст.