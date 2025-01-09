Белолипецкий Дмитрий Константинович 20.10.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкий Дмитрий Константинович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 20.10.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 26.03.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мать
Белолипецкая Варвара АбрамовнаОколо 1804 г.р.
Отец
Белолипецкий Константин ДмитриевичОколо 1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827 ст.

Отец: Белолипецкий Константин Дмитриевич

Мать: Белолипецкая Варвара Абрамовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
23.10.1827 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
26.03.1830 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

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