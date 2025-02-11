Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова 01.08.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.08.1872, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Марахтанов Карп Кондратьев1841 г.р.
Мать
Марахтанова Пелагея Алексеева1844 г.р.
Супруги
Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей ЕрмолаевОколо 1876 г.р.
Дети
Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев14.10.1895 г.р.
Дашкин В 1898 Яков Матвеев13.03.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872

Отец: Марахтанов Карп Кондратьев

Мать: Марахтанова Пелагея Алексеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.11.1894

Муж: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.10.1895

Сын: Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев

Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.03.1897

Сын: Дашкин В 1898 Яков Матвеев

Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около ?.07.1899

Сын: Савкин Федор Матвеев

Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.07.1900

Сын: Дашкин Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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