Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова
женский, родилась 01.08.1872, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМарахтанов Карп Кондратьев1841 г.р.
МатьМарахтанова Пелагея Алексеева1844 г.р.
Супруги
Дети
Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев14.10.1895 г.р.
Дашкин В 1898 Яков Матвеев13.03.1897 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872
Бракосочетание
19.11.1894
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1895
Сын: Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев
Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев
Рождение ребёнка
13.03.1897
Сын: Дашкин В 1898 Яков Матвеев
Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев
Рождение ребёнка
Около ?.07.1899
Сын: Савкин Федор Матвеев
Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев
Рождение ребёнка
09.07.1900
Отец ребёнка: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев
Смерть
Неизвестно