Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев 14.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.10.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.03.1899, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей ЕрмолаевОколо 1876 г.р.
Мать
Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова01.08.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев

Мать: Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.03.1899
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от горловой жабы

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