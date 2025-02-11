Дашкин / Савкин В 1899 Евфимий Матвеев
мужской, родился 14.10.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.03.1899, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей ЕрмолаевОколо 1876 г.р.
МатьДашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова01.08.1872 г.р.
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Рождение
14.10.1895
Отец: Дашкин В 1898, Савкин В 1899, ?Сын Ермолая Ульянова Конакова/Дашкина 1851Г.Р. Матвей Ермолаев
Мать: Дашкина (Марахтанова) Евдокия Карпова / Евдокия Поликарпова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.03.1899
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область