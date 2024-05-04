Шебордаева Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Шебордаев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Сын: Шебордаев Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Шебордаев Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1857

Дочь: Материкина (Шебордаева) Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1860

Сын: Шебордаев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1862

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1865

Сын: Шебордаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1867

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1869

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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