Шебордаева Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Сын: Шебордаев Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Сын: Шебордаев Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Дочь: Материкина (Шебордаева) Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Сын: Шебордаев Павел Андреевич
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Сын: Шебордаев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Шебордаев Андрей Михайлович