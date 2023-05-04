Schafer (Schwarzkopf) Maria Sabina
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm
Рождение ребёнка
1783
Сын: Schafer Konrad
Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm
Рождение ребёнка
1786
Сын: Schafer Wilhelm Friedrich
Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm
Смерть
Неизвестно