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Schafer (Schwarzkopf) Maria Sabina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schafer Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
1770

Сын: Schafer Johann Leonhard

Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
1776

Сын: Schafer Johann Wilhelm

Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
1783

Сын: Schafer Konrad

Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm

Рождение ребёнка
1786

Сын: Schafer Wilhelm Friedrich

Отец ребёнка: Schafer Friedrich Wilhelm

Смерть
Неизвестно

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