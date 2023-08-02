Попович Лукерия Степановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Попович Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попович Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Попович Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Попович Лаврентий Иванович
Смерть
Неизвестно