Попович Лукерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопович Лукерия Степановна

Попович Лукерия Степановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Попович Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попович Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Попович Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Попович Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.