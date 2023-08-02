Попович Лаврентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Попович Иван Евстафьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Попович Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Попович Лукерия Степановна
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Попович Филипп Лаврентьевич
Мать ребёнка: Попович Лукерия Степановна
Смерть
Неизвестно