Попович Лаврентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопович Лаврентий Иванович

Попович Лаврентий Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Попович Иван Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Лукерия Степановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Попович Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Попович Лукерия Степановна

Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Попович Филипп Лаврентьевич

Мать ребёнка: Попович Лукерия Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.