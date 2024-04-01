Выходцева (Агаркова) Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
11.02.1902
м. 24 ж. 21
Рождение ребёнка
25.03.1903
Сын: Выходцев Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
21.10.1906
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
Около 15.03.1908
Сын: Выходцев Трофим Григорьев
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
Около 12.06.1909
Дочь: (Выходцева) Антонина Григорьева
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
08.06.1914
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
13.07.1915
Дочь: (Выходцева) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: (Выходцева) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Смерть
Неизвестно