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Выходцева (Агаркова) Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Агарков Алексей Казак Выс. Ганькинского Афанасьев

Мать: Агаркова Мария Алексеева

Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 21
Рождение ребёнка
25.03.1903

Сын: Выходцев Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Выходцев Яков Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
Около 15.03.1908

Сын: Выходцев Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
Около 12.06.1909

Дочь: (Выходцева) Антонина Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Выходцев Федор Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.07.1915

Дочь: (Выходцева) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: (Выходцева) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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