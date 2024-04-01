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Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1878

Отец: Выходцев Петр Казак Ст. Рявкинской Мартынов

Мать: Выходцева Мария Васильева

Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Выходцева Татьяна Алексеева

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 21
Рождение ребёнка
25.03.1903

Сын: Выходцев Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Выходцев Яков Григорьев

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 15.03.1908

Сын: Выходцев Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 12.06.1909

Дочь: Антонина Григорьева

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Выходцев Федор Григорьев

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.07.1915

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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