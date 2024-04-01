Выходцев Григорий Казак Выс. Рявкинского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1878
Бракосочетание
11.02.1902
м. 24 ж. 21
Рождение ребёнка
25.03.1903
Сын: Выходцев Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
21.10.1906
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 15.03.1908
Сын: Выходцев Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 12.06.1909
Дочь: Антонина Григорьева
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
08.06.1914
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
13.07.1915
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Выходцева Татьяна Алексеева
Смерть
Неизвестно