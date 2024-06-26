Киселёва Валентина (Варвара) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Валентина (Варвара) Сергеевна

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Пётр

Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: (Киселёва) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Киселёв Пётр

Рождение ребёнка
24.01.1950

Сын: Киселёв Виктор Петрович

Отец ребёнка: Киселёв Пётр

Углекаменск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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