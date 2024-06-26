Киселёва Валентина (Варвара) Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Пётр
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: (Киселёва) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Киселёв Пётр
Рождение ребёнка
24.01.1950
Отец ребёнка: Киселёв Пётр
Углекаменск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Неизвестно