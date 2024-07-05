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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаринов Сидор Иванович

Отец ребёнка: Казаринов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаринов Иван Иванович

Отец ребёнка: Казаринов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: Казаринов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаринов Яков Иванович

Отец ребёнка: Казаринов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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