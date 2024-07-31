Шпилева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Алексей

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шпилева) Анна

Отец ребёнка: Шпилев Алексей

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шпилева) Настасья

Отец ребёнка: Шпилев Алексей

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шпилева) Лукерья

Отец ребёнка: Шпилев Алексей

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шпилева) Марья

Отец ребёнка: Шпилев Алексей

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Алексей

Смерть
Неизвестно

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