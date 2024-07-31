Шпилева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Алексей
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шпилева) Анна
Отец ребёнка: Шпилев Алексей
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шпилева) Настасья
Отец ребёнка: Шпилев Алексей
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шпилева) Лукерья
Отец ребёнка: Шпилев Алексей
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шпилева) Марья
Отец ребёнка: Шпилев Алексей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шпилев Иван
Отец ребёнка: Шпилев Алексей
Смерть
Неизвестно