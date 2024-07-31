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Шпилев Алексей

Место рождения

д. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шпилев Егор

Мать: Шпилева Аксинья Клименова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шпилева) Анна

Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шпилева) Настасья

Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шпилева) Лукерья

Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шпилева) Марья

Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шпилев Иван

Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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