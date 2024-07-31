Шпилев Алексей
Место рожденияд. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шпилев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шпилева) Анна
Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шпилева) Настасья
Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шпилева) Лукерья
Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шпилева) Марья
Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шпилев Иван
Мать ребёнка: Шпилева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно