Дорогина Васса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дорогина) Агафья Стефановна
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович
Рождение ребёнка
03.09.1790
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович
Смерть
Неизвестно