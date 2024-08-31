Дорогина Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогина Васса Матвеевна

Дорогина Васса Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Стефан Данилович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дорогина) Агафья Стефановна

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дорогин Илья Стефанович

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович

Рождение ребёнка
03.09.1790

Сын: Дорогин Ефим Стефанович

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Данилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.