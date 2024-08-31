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Дорогин Стефан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дорогин Даниил Иванович

Мать: Дорогина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Васса Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дорогина) Агафья Стефановна

Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Дорогин Илья Стефанович

Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
03.09.1790

Сын: Дорогин Ефим Стефанович

Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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