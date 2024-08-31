Дорогин Стефан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дорогин Даниил Иванович
Мать: Дорогина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина Васса Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дорогина) Агафья Стефановна
Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
03.09.1790
Мать ребёнка: Дорогина Васса Матвеевна
Смерть
Неизвестно