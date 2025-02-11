Перфилья Афанасьева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Перфилья Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Занин Афанасий Герасимов1829 г.р.
Мать
Занина Прасковья Фадеева1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Занин Афанасий Герасимов

Мать: Занина Прасковья Фадеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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