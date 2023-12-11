Ефросиния Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти17.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Никифор
Рождение ребёнка
04.02.1850
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бедный Никифор
Рождение ребёнка
09.04.1854
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Бедный Никифор
Смерть
17.03.1879