Ефросиния Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Трофимова

Ефросиния Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

17.03.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

1850 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Никифор

Рождение ребёнка
04.02.1850

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бедный Никифор

Вельбовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.04.1854

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Бедный Никифор

Вельбовка, Полтавська область
Смерть
17.03.1879
Вельбовка, Полтавська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.