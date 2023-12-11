Бедный Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти22.01.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Филип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
04.02.1850
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
09.04.1854
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Смерть
22.01.1895