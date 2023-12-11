Бедный Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедный Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

22.01.1895

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

1850 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Филип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Трофимова

Рождение ребёнка
04.02.1850

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Вельбовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.04.1854

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Вельбовка, Полтавська область
Смерть
22.01.1895
Вельбовка, Полтавська область

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