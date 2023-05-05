Норовяткин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норовяткин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норовяткин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Норовяткина (Карпунина) Ольга Аркадьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.09.1980

Дочь: Ганина (Норовяткина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Норовяткина (Карпунина) Ольга Аркадьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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