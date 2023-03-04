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Кокорина Матрона Григорьевна

Место рождения

з. Богомоловское

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Истобенский оброчный стан, тажа округа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Тимофей Фёдорович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Фёдорович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кокорин Филип Тимофеевич

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Фёдорович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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