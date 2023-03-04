Кокорина Матрона Григорьевна
Место рожденияз. Богомоловское
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Истобенский оброчный стан, тажа округа
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кокорин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Фёдорович
Смерть
Неизвестно