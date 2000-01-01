Кокорин Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Тимофей Фёдорович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1737

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кокорин Фёдор Анисимович

Мать: не указана

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Григорьевна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кокорин Филип Тимофеевич

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Григорьевна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Матрона Григорьевна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1786
д. Кокорины (Федоровский)
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