Кокорин Тимофей Фёдорович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1737
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кокорин Фёдор Анисимович
Мать: не указана
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кокорин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Григорьевна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Григорьевна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1786
д. Кокорины (Федоровский)