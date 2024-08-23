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Гапшин Никифор Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1893

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893

Отец: Гапшин-Антяков Николай Фёдорович

Мать: Гапшина (Носкова) Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1912

Жена: Гапшина (Климушкина) Мария Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1913

Дочь: (Гапшина) Серафима Никифоровна

Мать ребёнка: Гапшина (Климушкина) Мария Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1915

Дочь: (Гапшина) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Гапшина (Климушкина) Мария Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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