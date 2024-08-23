Гапшин Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1893
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
25.03.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
06.08.1913
Дочь: (Гапшина) Серафима Никифоровна
Мать ребёнка: Гапшина (Климушкина) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
30.11.1915
Дочь: (Гапшина) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Гапшина (Климушкина) Мария Гавриловна
Смерть
После 16.02.1920