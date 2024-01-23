Васин Владимир Николаевич 18.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1951

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
03.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Ольга Михайловна

Иваново, Иваново, Ивановская область

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