Васин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1951
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
03.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васина Ольга Михайловна
Иваново, Иваново, Ивановская область