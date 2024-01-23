Васина Ольга Михайловна 04.10.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васина Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1950

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950

Отец: Ермошин Михаил Васильевич

Мать: Ермошина (Петрова) Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Владимир Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область

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