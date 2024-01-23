Васина Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Владимир Николаевич
Иваново, Иваново, Ивановская область