Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин
мужской, родился 1839, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьВарвара Иванова1810 г.р.
ОтецСырысев Никита Фёдоров1801 г.р.
Супруги
Сырысева Евдокия Иванова1842 г.р.
Сырысева Матрёна Алексеева1838 г.р.
Дети
Сырысев Касьян Акиндинов23.02.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Сырысев Никита Фёдоров
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
30.06.1874
Жена: Сырысева Евдокия Иванова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1876
Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно