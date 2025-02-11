Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Варвара Иванова1810 г.р.
Отец
Сырысев Никита Фёдоров1801 г.р.
Супруги
Сырысева Евдокия Иванова1842 г.р.
Сырысева Матрёна Алексеева1838 г.р.
Дети
Сырысев Касьян Акиндинов23.02.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сырысев Никита Фёдоров

Мать: Варвара Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырысева Матрёна Алексеева

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Бракосочетание
30.06.1874

Жена: Сырысева Евдокия Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Невеста третьим браком. Взята из деревни Ломаевки

Рождение ребёнка
23.02.1876

Сын: Сырысев Касьян Акиндинов

Мать ребёнка: Сырысева Евдокия Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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