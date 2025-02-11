Сырысева Евдокия Иванова 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Сырысева Евдокия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1842

умерла Неизвестно

Супруги
Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин1839 г.р.
Дети
Сырысев Касьян Акиндинов23.02.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1874

Муж: Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Невеста третьим браком. Взята из деревни Ломаевки

Рождение ребёнка
23.02.1876

Сын: Сырысев Касьян Акиндинов

Отец ребёнка: Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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