Сырысева Евдокия Иванова
женский, родилась 1842
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Сырысев Касьян Акиндинов23.02.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1876
Отец ребёнка: Сырысев Экендин Никитин / Акиндин Никитин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно