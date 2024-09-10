Христич Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христич Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Христич Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Христич Христина Максимовна
Рождение ребёнка
23.06.1914
Дочь: Христич Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Христич Христина Максимовна
Смерть
Неизвестно