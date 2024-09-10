Христич Афанасий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристич Афанасий Васильевич

Христич Афанасий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христич Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христич Христина Максимовна

Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Христич Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Христич Христина Максимовна

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1914

Дочь: Христич Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Христич Христина Максимовна

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.