Христич Христина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Христич Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Христич Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1914
Дочь: Христич Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Христич Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно