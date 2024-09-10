Христич Христина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христич Христина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христич Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Христич Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Христич Афанасий Васильевич

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1914

Дочь: Христич Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Христич Афанасий Васильевич

Самаро-Орловка, Тунгузская волость, Хабаровский уезд
Смерть
Неизвестно

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