Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Яковлева Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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