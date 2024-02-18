Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Яковлева Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Смерть
Неизвестно