Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Яковлева Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов (Прокофьев) Яков Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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