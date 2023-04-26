Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1890

Дочь: Ефросиния Ионовна

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Юлия Ионовна

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1899

Сын: Артемьев Платон Ионович

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Манефа Ионовна

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1907

Сын: Артемьев Константин Ионович

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1908

Дочь: Мария Ионовна

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Артемьев (наманган) Виктор Ионович

Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич

Смерть
Неизвестно
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