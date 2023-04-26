Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1890
Дочь: Ефросиния Ионовна
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Юлия Ионовна
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1899
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Манефа Ионовна
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1907
Сын: Артемьев Константин Ионович
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1908
Дочь: Мария Ионовна
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Артемьев (наманган) Виктор Ионович
Отец ребёнка: Артемьев Иона Васильевич
Смерть
Неизвестно