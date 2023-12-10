Григорьев Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Григорий Филиппович

Мать: Григорьева Валентина

Рождение ребёнка
04.11.1994

Сын: Григорьев Максим Константинович

Мать ребёнка: Григорьева Ольга

Рождение ребёнка
12.06.?

Дочь: Григорьева Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Григорьева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Ольга

Смерть
Неизвестно
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