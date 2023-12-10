Григорьев Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1994
Сын: Григорьев Максим Константинович
Мать ребёнка: Григорьева Ольга
Рождение ребёнка
12.06.?
Дочь: Григорьева Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Григорьева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Ольга
Смерть
Неизвестно