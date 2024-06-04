Добровольская Варвара Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Добровольский Яков Ефимович
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Ефросиния Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Сын: Добровольский Макарий Ефимович
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Сын: Добровольский Фома Ефимович
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Сын: Добровольский Емельян Ефимович
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Мелания Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Мелания Ефимовна
Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович