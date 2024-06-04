Добровольская Варвара Моисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская Варвара Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Ефим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Добровольский Яков Ефимович

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Год рождения вычислен из возраста в исповедной ведомости за 1902 год.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Добровольская (Добровольская) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Год рождения вычислен из возраста в исповедной ведомости за 1902 год.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Добровольская (Добровольская) Ефросиния Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Год рождения вычислен из возраста в исповедной ведомости за 1902 год.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Добровольский Макарий Ефимович

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Год рождения вычислен из возраста в исповедной ведомости за 1902 год.
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Сын: Добровольский Фома Ефимович

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Сын: Добровольский Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1905 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Мелания Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Мелания Ефимовна

Отец ребёнка: Добровольский Ефим Федорович

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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