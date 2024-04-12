Кургашов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Кургашов Иван
Бракосочетание
02.11.1905
Жена: Кургашова Ирина Ананиева
Рождение ребёнка
02.10.1908
Мать ребёнка: Кургашова Ирина Ананиева
Рождение ребёнка
06.08.1913
Сын: Кургашов Никита (Аникита) Васильевич
Мать ребёнка: Кургашова Ирина Ананиева
Смерть
Неизвестно