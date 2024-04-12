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Кургашов Василий Иванович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кургашов Иван

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1905

Жена: Кургашова Ирина Ананиева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Кургашов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Кургашова Ирина Ананиева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Кургашов Никита (Аникита) Васильевич

Мать ребёнка: Кургашова Ирина Ананиева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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