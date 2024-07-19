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Рябинин Никита Климентьевич

Место рождения

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Рябинин Клим Стефанович

Мать: Рябинина Евдокия Никифоровна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822 ст.

Сын: Рябинин Филипп Никитич

Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Бракосочетание
Около 13.11.1821 ст.

Жена: Рябинина Ефросинья Михайловна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
В брачном обыске, составленном 13 ноября 1821 г., священнослужителями Николаевской церкви села Щир (Сосково) Кромского уезда имеются следующие сведения: жених - Кромской округи деревни Хмелевой однодв... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827 ст.

Дочь: (Рябинина) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.

Дочь: (Рябинина) Мария Никитична

Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Смерть
Неизвестно

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