Рябинин Никита Климентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1801 ст.
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Бракосочетание
Около 13.11.1821 ст.
В брачном обыске, составленном 13 ноября 1821 г., священнослужителями Николаевской церкви села Щир (Сосково) Кромского уезда имеются следующие сведения: жених - Кромской округи деревни Хмелевой однодв... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827 ст.
Дочь: (Рябинина) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.
Дочь: (Рябинина) Мария Никитична
Мать ребёнка: Рябинина Ефросинья Михайловна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Смерть
Неизвестно