Непогодин Яков Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Непогодин Прокопий Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Непогодина Татьяна Яковна
Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1882
Дочь: Непогодина Екатерина Яковна
Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1884
Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Непогодин Григорий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1893
Дочь: Непогодина Евдокия Яковна
Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Непогодина Агния Яковна
Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна
Бракосочетание
28.04.1906
У жениха второй брак, вдов от первого
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Непогодина Мария Яковна
Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
02.11.1908
Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно