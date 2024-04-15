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Непогодин Яков Прокопьев

Место рождения

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Непогодин Прокопий Максимов

Мать: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодина Жена Мария Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Непогодина Татьяна Яковна

Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1882

Дочь: Непогодина Екатерина Яковна

Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1884

Сын: Непогодин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Непогодин Григорий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Непогодин Михаил Иакович

Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1893

Дочь: Непогодина Евдокия Яковна

Мать ребёнка: Непогодина Жена Мария Иванова

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Непогодина Агния Яковна

Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.04.1906

Жена: Сальникова Мария Никифоровна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
У жениха второй брак, вдов от первого
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Непогодина Мария Яковна

Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
02.11.1908

Сын: Непогодин Козьма Яков

Мать ребёнка: Сальникова Мария Никифоровна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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