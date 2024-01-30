Fredda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fredda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1920

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koorhan Arthur

Рождение ребёнка
04.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koorhan Arthur

Смерть
2019

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