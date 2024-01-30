Fredda
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1920
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koorhan Arthur
Рождение ребёнка
04.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koorhan Arthur
Смерть
2019