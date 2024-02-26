Роганов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1905
Отец: Роганов Михаил
Мать: Роганова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роганова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роганов Александр
Мать ребёнка: Роганова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Роганова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роганова Пелагея
Рождение ребёнка
12.04.1925
Дочь: Бездухова (Рогонова) Татьяна
Мать ребёнка: Роганова Пелагея
Смерть
Неизвестно