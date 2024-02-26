Роганов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1905

Отец: Роганов Михаил

Мать: Роганова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роганов Александр

Мать ребёнка: Роганова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роганов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Роганова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роганова Пелагея

Рождение ребёнка
12.04.1925

Дочь: Бездухова (Рогонова) Татьяна

Мать ребёнка: Роганова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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