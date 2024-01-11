Роганова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Роганова Наталья
Рождение ребёнка
12.04.1925
Дочь: Бездухова Татьяна
Отец ребёнка: Роганов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роганов Владимир
Отец ребёнка: Роганов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роганов Александр
Отец ребёнка: Роганов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Роганов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роганов Николай