Роганова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Роганова Наталья

Рождение ребёнка
12.04.1925

Дочь: Бездухова Татьяна

Отец ребёнка: Роганов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роганов Владимир

Отец ребёнка: Роганов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роганов Александр

Отец ребёнка: Роганов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роганов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Роганов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роганов Николай

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