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Морозов Федор Иванович

Место рождения

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Морозов Иван Александрович

Мать: Морозова Евдокия Ивановна

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Кузминична

Рождение ребёнка
1826

Сын: Морозов Петр Федорович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Морозова) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Морозова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.07.1843

Сын: Морозов Иван Федорович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.11.1845

Дочь: Горева (Морозова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична

Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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