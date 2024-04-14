Морозов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Морозова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Морозова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
21.07.1843
Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
11.11.1845
Дочь: Горева (Морозова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Кузминична
Смерть
Неизвестно