деревня Чанниково, деревня Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Чанниково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении Чаннинского общества потребителей в деревне Чанникове, Ивашевской волости Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Василию Степановичу Гагарову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яр Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Михаилу Федоровичу Волкову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Дмитрию Федоровичу Волкову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Василию Петровичу Голышину о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чашниково Ивашевской волости Михаилу Андреевичу Журавлеву. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7219Чанниково, д. вл.при колодцах.453064207256

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивашевская волость
д. ЧанниковоV. Чанниковское общество291892Ивашевский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4948Чанниководеревня57°02'39°52'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416236д Чанниководеревня
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