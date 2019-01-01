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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Чаннинского общества потребителей в деревне Чанникове, Ивашевской волости Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Василию Степановичу Гагарову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яр Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Михаилу Федоровичу Волкову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Дмитрию Федоровичу Волкову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чанниково Ивашевской волости Василию Петровичу Голышину о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Чашниково Ивашевской волости Михаилу Андреевичу Журавлеву. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7219Чанниково, д. вл.при колодцах.453064207256
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЧанниковоV. Чанниковское общество291892—Ивашевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4948Чанниководеревня57°02'39°52'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416236д Чанниководеревня