Беляев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1985
Отец: Беляев Сергей Иванович
Мать: Беляева Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
16.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
18.08.2014
Дочь: Беляева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Валерьевна