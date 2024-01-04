Беляев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1985

Отец: Беляев Сергей Иванович

Мать: Беляева Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
16.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
18.08.2014

Дочь: Беляева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Валерьевна

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