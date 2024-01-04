Беляева (Юзва) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Юзва) Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.
2014 г.р.

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.2014

Дочь: Беляева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Беляев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.2014

Дочь: Беляева Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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