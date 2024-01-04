Беляева (Юзва) Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.2014
Дочь: Беляева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.2014
Дочь: Беляева Александра Ивановна