Минакова Пелагея
женский, родилась Около 1749
умерла После 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Минаков Николай ПетровичОколо 1749 г.р.
Дети
Минаков Алексей НиколаевичОколо 1770 г.р.
(Минакова) Анастасия Николаевна26.08.1775 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Минаков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1775 ст.
Дочь: (Минакова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1778 ст.
Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович
Смерть
После 1816