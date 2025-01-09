Минакова Пелагея Около 1749 — найти родственников по фамилии на Familio

Минакова Пелагея

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1749

умерла После 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Минаков Николай ПетровичОколо 1749 г.р.
Дети
Минаков Алексей НиколаевичОколо 1770 г.р.
(Минакова) Анастасия Николаевна26.08.1775 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Минаков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.08.1775 ст.

Дочь: (Минакова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.03.1778 ст.

Сын: Минаков Федот Николаевич

Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Минаков Евтей Николаевич

Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Минаков Илья Николаевич

Отец ребёнка: Минаков Николай Петрович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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